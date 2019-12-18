Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü - Son Dakika Ekonomi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü, System.String[]

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in ekim ayına göre ise yüzde 0,3 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 1,2 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,1 ile Slovenya, yüzde 4,1 ile İsveç ve yüzde 3,2 ile Macaristan'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 5,7 ile Polonya, yüzde 3,4 ile Romanya ve yüzde 2,8 ile Almanya'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması
Hırsız örümcek adam gibi tırmandı önce anahtar sonra lüks cipi çaldı PSA ve Fiat Chrysler yönetim kurulları birleşmeyi onayladı Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok

Son Dakika Haberleri
18:53 TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü" - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Son Dakika Ekonomi
17:04 Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:50:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]