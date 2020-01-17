Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, 2019 kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde 2019 kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. İnşaat üretimi, 2018'in kasım ayına göre ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi kasımda önceki aya göre yüzde 1,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,4 arttı.

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 3,1 ile Polonya'da, yüzde 2,6 ile Almanya'da ve yüzde 2,5 ile Fransa'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,5 ile Macaristan, yüzde 3,8 ile Slovakya ve yüzde 1,4 ile Portekiz'de ölçüldü.