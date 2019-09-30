Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik, ağustos ayında yüzde 7,4 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 7,5 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 7,4'e düştü.

Böylece işsizlik, bölgede, Mayıs 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de ise temmuz ayında yüzde 6,3 seviyesindeki işsizlik, ağustosta yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 15 milyon 432 bin olurken, bunun 12 milyon 169 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de ağustos ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,1 ile Almanya, yüzde 3,3 ile Malta ve Polonya izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 17 ile Yunanistan ve yüzde 13,8 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, ağustosta AB'de 3 milyon 138 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 202 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,2 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,4 olarak ölçüldü.