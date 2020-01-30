Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 7,4 seviyesine düştü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 7,4 seviyesine düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 7,5 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, aralıkta yüzde 7,4'e indi.

AB'de kasım ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, aralıkta ise 6,2'ye geriledi.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 15 milyon 475 bin olurken, bunun 12 milyon 251 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. AB'de aralık ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,2 ile Almanya ve Hollanda izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 16,6 ile Yunanistan ve yüzde 13,7 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, aralıkta AB'de 3 milyon 155 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 213 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,1 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,3 olarak ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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