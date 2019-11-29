Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi
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Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi

7 saat önce

Avro Bölgesi'nde işsizlik, ekim ayında yüzde 7,5 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde geriledi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde işsizlik, ekim ayında yüzde 7,5 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayınladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 7,6 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ekim ayında yüzde 7,5'e indi.

AB'de ise eylül ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, ekimde sabit kaldı. AB'de işsiz sayısı ekimde 15 milyon 583 bin olurken, bunun 12 milyon 334 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de ekim ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,2 ile Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,7 ile Yunanistan ve yüzde 14,2 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, ekimde AB'de 3 milyon 240 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 261 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,4 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,6 olarak ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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