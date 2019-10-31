Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde değişmedi

Avro Bölgesi'nde işsizlik, eylül ayında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 7,5 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, eylül ayında aynı seviyede kaldı.

AB'de de ağustos ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, eylülde sabit kaldı.

AB'de işsiz sayısı eylülde 15 milyon 635 bin olurken, bunun 12 milyon 335 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de eylül ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,1 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,3 ile Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,9 ile Yunanistan ve yüzde 14,2 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, eylülde AB'de 3 milyon 223 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 283 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,5 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,9 olarak ölçüldü.