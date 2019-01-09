Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde İşsizlik Kasımda Azaldı

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Kasımda Azaldı

1 saat önce

Avro Bölgesi'nde işsizlik, kasım ayında yüzde 7,9'a geriledi.

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Kasımda Azaldı, System.String[]
Avro Bölgesi'nde işsizlik, kasım ayında yüzde 7,9'a geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 8 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, kasımda yüzde 7,9'a indi. İşsizlik böylece Ekim 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de ise işsizlik, kasımda ekim ayına kıyasla değişmeyerek yüzde 6,7 düzeyinde belirlendi. AB'de işsiz sayısı kasımda 16 milyon 491 bin olurken, bunun 13 milyon 40 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de kasım ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 1,9 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,3 ile Almanya ve yüzde 3,5 ile Hollanda izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 18,6 ile Yunanistan ve yüzde 14,7 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, kasımda AB'de 3 milyon 444 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 452 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,2 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16,9 olarak ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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