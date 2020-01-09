Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda değişmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda değişmedi - Son Dakika Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda değişmedi

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde işsizlik, geçen yılın kasım ayında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda değişmedi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde işsizlik, geçen yılın kasım ayında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 7,5 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, kasımda aynı seviyede kaldı.

AB'de de ekim ayında yüzde 6,3 seviyesinde olan işsizlik, kasımda sabit kaldı.

AB'de işsiz sayısı kasımda 15 milyon 582 bin olurken, bunun 12 milyon 315 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de kasım ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,2 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,2 ile Polonya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 16,8 ile Yunanistan ve yüzde 14,1 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, kasımda AB'de 3 milyon 222 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 258 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,3 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,6 olarak ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı!
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Yeni Malatyasporlu Fofana'dan taraftarlara Türkçe mesaj Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı

Son Dakika Haberleri
19:32 Borsa İstanbul'da iki rekor - Son Dakika Ekonomi
19:26 Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, 2019'da dünya pazarlarına 63 milyon ton petrol gönderdi - Son Dakika Ekonomi
19:25 Bakan Albayrak: "Son 3 yılın en düşük devlet tahvili faizlerine doğru yol alıyoruz" - Son Dakika Ekonomi
19:10 Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele en önemli önceliklerimizden birisi olacak" - Son Dakika Ekonomi
18:50 TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde" - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi
17:52 Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:47:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]