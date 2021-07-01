Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği mayıs ayında yüzde 7,9 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de de nisanda ayında yüzde 7,4 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta yüzde 7,3'e indi.

Avro Bölgesi'nde de nisanda yüzde 8,1 olan işsizlik, mayısta yüzde 7,9'a geriledi.

İşsizlik, geçen yılın mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,5, AB'de de yüzde 6,9 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, mayısta İspanya'da yüzde 15,3, İtalya'da yüzde 10,5, Fransa'da yüzde 7,5 ve Almanya'da yüzde 3,7 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı mayısta 15 milyon 278 bin olurken, bunun 12 milyon 792 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 979 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 403 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,3 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,5 oldu.