Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde İşsizlik Şubatta Değişmedi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Şubatta Değişmedi

57 dakika önce

Avro Bölgesi'nde işsizlik, şubat ayında yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Şubatta Değişmedi, System.String[]
Avro Bölgesi'nde işsizlik, şubat ayında yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 7,8 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, şubat ayında aynı seviyede kaldı.

Böylece işsizlik, Ekim 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de de ocak ayında yüzde 6,5 seviyesindeki işsizlik, şubatta sabit kaldı.

AB'de işsiz sayısı şubatta 16 milyon 12 bin olurken, bunun 12 milyon 730 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de şubat ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 1,9 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3,4'le Hollanda izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 18 ile Yunanistan ve yüzde 13,9 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, şubatta AB'de 3 milyon 309 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 337 bin olarak belirlendi.

Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,6 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16,1 olarak ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:21 Kaynak: AA

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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