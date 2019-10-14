Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta arttı
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta arttı

54 dakika önce

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta arttı, System.String[]

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2018'in ağustos ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2,8 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,6 ile Malta, yüzde 3,9 ile Estonya ve yüzde 3 ile Letonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 3 ile Hırvatistan, yüzde 2,6 ile Slovakya ve yüzde 2,4 ile Litvanya'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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