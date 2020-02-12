Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü, System.String[]

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nde aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, 2019 yılı aralık ayında önceki aya kıyasla yüzde 2,1 düşerken, 2018'in aralık ayı ile kıyaslandığında yüzde 4,1 gerileme kaydetti.

AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,9 azaldı.

Sanayi üretimi ortalaması, 2019 yılında 2018'e kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1,7, AB'de de yüzde 1,1 geriledi.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,2 ile Danimarka, yüzde 2,9 ile Portekiz ve yüzde 2,5 ile Yunanistan'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 6,2 ile İrlanda, yüzde 3,8 ile Macaristan ve yüzde 3 ile Polonya'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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