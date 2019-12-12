Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde düştü

7 saat önce

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde düştü, System.String[]

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayınladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,5, 2018'in ekim ayına göre de yüzde 2,2 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,4, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,7 azaldı.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,1 ile Portekiz, yüzde 2 ile Slovenya ve yüzde 1,1 ile Polonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,6 ile Danimarka ve Yunanistan, yüzde 2,3 ile de Letonya ve Litvanya'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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