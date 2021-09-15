Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,5 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 1,5, Temmuz 2020'ye göre de yüzde 7,7 arttı.

AB'de sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,3 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,8 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Belçika'da ve yüzde 3,5 ile Portekiz'de gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 2 ile Litvanya'da, yüzde 1,8 ile Slovenya'da ve yüzde 1,6 ile Hırvatistan'da belirlendi.