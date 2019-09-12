Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

1 saat önce

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü, System.String[]

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,4, 2018'in temmuz ayına göre de yüzde 2 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,2 azaldı.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4,9 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Portekiz ve yüzde 3,5 ile Danimarka'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 3,3 ile Romanya, yüzde 2,9 ile Estonya ve yüzde 2,1 ile Letonya'da ölçüldü.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti
Arda Turan'ın aldığı hapis cezası Avrupa'da gündem oldu Şelalede mahsur kalan aile şişedeki notla kurtuldu Atletico Madrid, Vedat Muriqi'nin peşine düştü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:14:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]