Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,4, 2018'in temmuz ayına göre de yüzde 2 düşüş gösterdi.

AB'de ise sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,1, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 1,2 azaldı.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4,9 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Portekiz ve yüzde 3,5 ile Danimarka'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 3,3 ile Romanya, yüzde 2,9 ile Estonya ve yüzde 2,1 ile Letonya'da ölçüldü.