Avro Bölgesi'nde Şirket Kredileri Azaldı

Bu yılın ilk ayında Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde artış yaşandı.

Bu yılın ilk ayında Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde artış yaşandı.



Avrupa Merkez Bankası, bu yılın ocak ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayınladı. Buna göre ocak ayında şirket kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 büyüdü. Aralık ayında ise krediler yüzde 3,9 artmıştı.



Tüketici kredileri 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarken, ocakta geniş para arzı M3 yıllık bazda yüzde 3,8 büyüyerek analist beklentileri olan yüzde 4'ün altında kaldı. M3 aralıkta yüzde 4,1 olarak gerçekleşmişti.



Şirketlerin kredi talebinin artmasında geçen yıl düşük seyreden faizler, çalışma sermayesi ve birleşme-satın almalar etkili olurken, bu yıl belirsizliklerin tırmanmasıyla birlikte şirketlerin tasarruf tedbiri başvurusunun kredi taleplerinin azalmasına yol açtığı belirtildi.



Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2015 Mart ayından itibaren Avro Bölgesi'nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.



ECB Yönetim Konseyi 24 Ocak'ta politika faizini değiştirmeyerek yüzde sıfırda bırakırken, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tutmuştu.



Avroyu, 28 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan kullanıyor.

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