Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ekimde ivme kaybetti - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasında biraz zayıfladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekime ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre, ekimde finans dışı krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 büyüdü. Söz konusu krediler, ağustos ve eylülde ise yüzde 7,1 artış kaydetmişti.

Hanehalkına verilen krediler 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarken, bir önceki aya göre ise değişim göstermedi. Ekimde geniş para arzı M3 de yüzde 10,5 büyüyerek analistlerin beklentisi olan yüzde 10,4'ün üstünde kaldı.

Salgın nedeniyle kredi akışını desteklemek için kapsamlı acil durum önlemleri alan ECB, Avro Bölgesi ekonomilerine daha fazla likidite sağlamak için toplamda 1,35 milyar avro değerinde kapsamlı tahvil alım programı olan Pandemi Acil Satın Alma Programı'nı açıklamıştı.

ECB, Kovid-19'da ikinci dalga göz önüne alındığında, varlık alımlarını gelecek ay yeniden artırabileceğinin sinyalini vermişti.

Avrupa'da birçok şirketin Kovid-19 salgınında ödeme sıkıntısı çekmemek için önlem olarak krediye başvurduğu belirtilirken, bankaların, salgında ikinci dalganın ekonomik toparlanmayı önemli ölçüde yavaşlattığından kredi risklerinden giderek daha fazla endişe duyduğu ifade ediliyor.