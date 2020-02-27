Avro Bölgesi'nde şirket kredileri yerinde saydı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde şirket kredileri yerinde saydı

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde şirket kredileri yerinde saydı, System.String[]

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ocak ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.

Buna göre ocak ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 büyüdü. Söz konusu krediler Aralık 2019'da ise Aralık 2018'e göre yüzde 3,2 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler ise 2019'nun aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Ocakta geniş para arzı M3 yüzde 5,2 büyüdü ancak analistlerin beklentisi olan 5,3'nün altında kaldı. Aralık 2019'da geniş para arzı M3 yüzde 4,9 (yüzde 5'ten revize edildi) büyümüştü.

ECB Yönetim Konseyi, 23 Ocak'ta politika faizini değiştirmeyerek sıfırda bırakırken, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tutmuştu.

Piyasaların, koronavirüsün yayılarak Avro Bölgesi ekonomisini ağır şekilde etkileyeceğine dair artan endişelerle ECB'nin faizleri daha yakın bir sürede düşürmesini bekleyerek bunu fiyatlaması da dikkati çekiyor.

Avrupa Merkez Bankası, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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