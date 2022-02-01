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Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin ilk çeyrekte artması bekleniyor - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin ilk çeyrekte artması bekleniyor

01.02.2022 17:14
Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin ilk çeyrekte artması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hazırladığı Banka Kredi Anketi raporunda, geçen yıl son çeyrekte Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin arttığı ve ilk çeyrekte daha da artacağı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hazırladığı Banka Kredi Anketi raporunda, geçen yıl son çeyrekte Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin kredi talebinin arttığı ve ilk çeyrekte daha da artacağı belirtildi.

ECB, Avro Bölgesi'ndeki 152 bankanın katıldığı Banka Kredi Anketi'nin sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın son çeyreğini kapsayan raporda, Avro Bölgesi'ndeki bankaların söz konusu dönemde firmalara yönelik kredi şartlarını hafif sıkılaştırırken, hane halkına konut kredi şartlarını değiştirmediği belirtilerek, ilk çeyrekte şirketlerin kredi şartlarının aynı kalacağı kaydedildi.

Raporda, geçen son yılın çeyreğinde, Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin arttığı ve yılın ilk çeyreğinde daha da artacağı belirtildi.

ECB söz konusu talep artışına neden olarak "şirketlerin işletme sermayesi ve yatırımlar için finansman ihtiyacını" gösterdi.

Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde yüksek enflasyona rağmen bu hafta ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Analistler, enflasyonun ocakta yüzde 4,4'e gerilemesini bekliyor.

ECB sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi için yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

Avro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi, yılda 4 defa yapılıyor. Son anket ise 13 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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Avrupa Merkez Bankası, konut, Banka, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin ilk çeyrekte artması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin ilk çeyrekte artması bekleniyor - Son Dakika
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