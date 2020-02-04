Avro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta değişmedi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta değişmedi

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde ÜFE aralıkta değişmedi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2019 aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, aralıkta kasım ayına kıyasla değişmezken 2018'in aralık ayına göre ise yüzde 0,7 düştü.

AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla sabit kalırken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 0,5 ile Hollanda ve Romanya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,3 ile Estonya, yüzde 1 ile Portekiz ve yüzde 0,7 ile Finlandiya'da ölçüldü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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