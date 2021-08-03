Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda arttı

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 10,3 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2020'nin haziran ayına göre de yüzde 10,2 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda aylık bazda en fazla yüzde 5,1 ile Danimarka'da, yüzde 4,6 ile Estonya'da ve yüzde 3,1 ile Letonya'da yükseldi.