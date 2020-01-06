Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 arttı. ÜFE, 2018'in kasım ayına göre ise yüzde 1,4 düştü.

AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,4 ile Yunanistan, yüzde 1,1 ile Fransa ve yüzde 0,9 ile İsveç'te yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,6 ile İspanya ve yüzde 0,5 ile Letonya'da ölçüldü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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