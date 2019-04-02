Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde Üfe Şubatta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üfe Şubatta Yükseldi

1 saat önce

Avro Bölgesinde (AB), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde Üfe Şubatta Yükseldi, System.String[]
Avro Bölgesinde (AB), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin şubat ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde ÜFE, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. ÜFE, 2018'in şubat ayına göre ise yüzde 3 yükseldi.

AB'de ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 3,1 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE şubatta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,8'le Slovakya'da, yüzde 1,5'le Bulgaristan'da, yüzde 1,2 ile Letonya ve Yunanistan'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile Estonya'da, yüzde 0,6 ile Danimarka'da ve yüzde 0,5'le Portekiz'de ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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