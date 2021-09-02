Üye Girişi
Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yükseldi - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yükseldi

02.09.2021 12:40
Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yükseldi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,2 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3, 2020'nin temmuz ayına göre de yüzde 12,1 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda aylık bazda en fazla yüzde 20,6 ile İrlanda'da, yüzde 6,4 ile Estonya'da ve yüzde 4,2 ile Belçika'da yükseldi.

ÜFE, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla İrlanda'da yüzde 67,7, Estonya'da yüzde 23,5 ve Belçika'da yüzde 23 arttı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı 14:10 Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı 14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 14:00 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı
Müteahhitler, Çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak 13:53 Müteahhitler, Çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek 13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi 13:37 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı 13:31 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı 12:04 Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
14:02 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır
13:53 Müteahhitler, Çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak
13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek
13:42 Kabil Havalimanı'nda iç hatlar uçuşları Cuma günü başlıyor
13:39 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
13:36 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
13:34 Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan bomba iddia: İmamoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir
13:32 Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu
13:30 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
"Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü         
14:07
Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır         
14:03
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
13:57
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu         
12:31
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı         
11:43
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı         
09:28
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 14:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement