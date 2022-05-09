Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Rusya-Ukrayna savaşıyla 23 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Rusya-Ukrayna savaşıyla 23 ayın en düşük seviyesinde

09.05.2022 13:28
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Rusya-Ukrayna savaşıyla 23 ayın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun enflasyon ve tedarik zincirindeki etkilerine ilişkin endişelerle Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Rusya- Ukrayna savaşı ve bunun enflasyon ve tedarik zincirindeki etkilerine ilişkin endişelerle Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, nisanda eksi 18 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,6 puanlık düşüşle eksi 22,6 puana geriledi.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, eksi 20,8 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 4,2 puan azalışla eksi 34 puana inerek Aralık 2008'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 5,5 puandan eksi 10,5 puana indi.

"Mayıs ayı başında ekonomide gerileme daha da derinleşti"

Sentix açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının izlerinin ekonomik anlamda giderek daha görünür hale geldiği belirtilerek, ekonomik krizin tüm dünyada hissedildiğine vurgu yapıldı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların hem Moskova'yı hem de Batılı ülkeleri etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, Çin'deki Kovid-19 karantinalarının Asya bölgesi üzerinde önemli bir etkisi olduğu kaydedildi.

"Mayıs ayının başında ekonomide gerileme daha da derinleşti. Avrupa özellikle sert darbe aldı" denilen açıklamada, Almanya'da ekonomik beklentileri açıklayan göstergenin rekor düşük seviyeye gerilediği bildirildi.

Yatırımcı güveni anketi, 5-7 Mayıs'ta 1.267 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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Yatırımcı, Haziran, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Rusya-Ukrayna savaşıyla 23 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika


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