Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuz 2020'den bu yanaki en düşük seviyesinde - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuz 2020'den bu yanaki en düşük seviyesinde

04.04.2022 14:30
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuz 2020'den bu yanaki en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Rusya'nın Ukrayna'da devam ettirdiği savaşa yönelik endişelerle Temmuz 2020'den beriki en düşük seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Rusya'nın Ukrayna'da devam ettirdiği savaşa yönelik endişelerle Temmuz 2020'den beriki en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, martta eksi 7 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 11 puanlık düşüşle eksi 18 puana geriledi.

Temmuz 2020'den beriki en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, eksi 9,2 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 9 puan azalışla eksi 29,8 puana inerek Aralık 2011'den bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi ise 7,8 puandan eksi 5,5 puana geriledi.

Açıklamada, Ukrayna savaşı, Moskova'ya karşı yaptırımlar ve belirsizliklerin Avro Bölgesi ekonomisini resesyona doğru ittiği belirtildi.

Yatırımcıların enflasyondaki artış hızının hala önemli düzeyde bulunması nedeniyle merkez bankalarından daha geniş bir para politikası beklemedikleri aktarılan açıklamada, "Şu anda hiçbir bölge olumsuz ivmeye direnemez, önemli Asya bölgesi bile halihazırda ekonomi de durgunlukla mücadele ediyor." ifadesine yer verildi.

Yatırımcı güveni anketi, 31 Mart-2 Nisan'da 1.249 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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Frankfurt, Yatırımcı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuz 2020'den bu yanaki en düşük seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuz 2020'den bu yanaki en düşük seviyesinde - Son Dakika
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