Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,1'e geriledi - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,1'e geriledi

Avro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,1'e düştü.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,1'e geriledi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıllık enflasyon mayısta yüzde 0,1'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,1'e indi.

Avro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 12 ile enerji izledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,1'e geriledi - Son Dakika Ekonomi

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