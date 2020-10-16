Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon iki aydır sıfırın altında - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon iki aydır sıfırın altında

16.10.2020 16:13
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon iki aydır sıfırın altında, System.String[]

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, eylülde yüzde eksi 0,3 düzeyine inerek art arda ikinci ayda da sıfırın altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, eylülde yüzde eksi 0,3 düzeyine inerek art arda ikinci ayda da sıfırın altında kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde eksi 0,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde eksi 0,3 düzeyine düştü. AB'de ise ağustosta yüzde 0,4 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 0,3 olarak ölçüldü.

Böylece Avro Bölgesi'nde eylülde art arda iki ay düşerek sıfırın altında kalan yıllık enflasyonun son dört yılın en düşük oranı olması da dikkati çekti.

Nihai veriler, 2 Ekimde yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Eylülde enerji ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin, Avrupa'da genel fiyatlarda ortalamanın üstünde düşmeyi sağladığı belirtiliyor.

Avrupa genelinde, talep ve arza göre farklılık gösteren enerji ürünlerinin fiyatları, eylülde küresel piyasalarda petrol varil fiyatlarının gerilemesiyle 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,2 düştü.

Öte yandan, işlenmemiş gıda fiyatları ise yüzde 3,1 artış gösterdi.

ECB bu yıl yüzde 0,3 enflasyon öngörüyor

AB üyesi ülkeler arasında eylülde en yüksek enflasyon yüzde 3,8 ile Polonya'da, yüzde 3,4 ile Macaristan'da ve yüzde 3,5 ile Çekya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,3 ile Yunanistan, yüzde eksi 1,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde eksi 1,3 ile Estonya'da belirlendi.

Enflasyon oranı, eylülde Fransa'da değişmezken, Almanya'da yüzde eksi 0,4, İtalya'da yüzde eksi 1 ve İspanya'da yüzde eksi 0,6 oldu.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

ECB, bu yıl enflasyonun yüzde 0,3 olmasını beklerken, bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda, banka, beş yıldır yüzde 2 hedefini tutturamamış olacak.

Avrupa Birliği, Enflasyon, Avrupa, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon iki aydır sıfırın altında - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

'Askıda Ekmek' kampanyası başlatan Bahçeli, İstanbul'daki zamma tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor         
15:13
Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor         
14:52
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı         
14:03
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 16:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon iki aydır sıfırın altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei