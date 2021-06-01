Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta yükseldi

Avro Bölgesi'nde, mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü veriler ile AB ve Avro Bölgesi nisan ayı işsizlik oranlarını yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 13,1 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,1 ile hizmetler, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, mayıs ayında Almanya ve İspanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1,3 olarak tahmin edildi.

İşsizlik azaldı

Avro Bölgesi'nde mart ayında yüzde 8,1 seviyesinde olan işsizlik, nisanda yüzde 8'e geriledi.

AB'de ise mart ayında yüzde 7,3 seviyesinde olan işsizlik, nisanda aynı seviyeyi korudu.

İşsizlik, geçen yılın nisan ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,3, AB'de ise yüzde 6,7 seviyesinde belirlenmişti.

Nisan ayında işsizlik İspanya'da yüzde 15,4, İtalya'da yüzde 10,7, Fransa'da yüzde 7,3 ve Almanya'da yüzde 4,4 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı nisanda 15 milyon 380 bin olurken, bunun 13 milyon 30 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 939 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 348 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,1 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,2 oldu.