Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda arttı - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda arttı

30.04.2021 12:49
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Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.

Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü veriler ile AB ve Avro Bölgesi işsizlik oranlarını yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 1,6'ya çıktı.

Avro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10,3 ile enerjide gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,9 ile hizmetler, yüzde 0,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, nisan ayında Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 1,9 olarak tahmin edildi.

-İşsizlik azaldı

AB'de şubat ayında yüzde 7,4 seviyesinde olan işsizlik, martta yüzde 7,3'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde de şubat ayında yüzde 8,2 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mart ayında yüzde 8,1'e indi.

İşsizlik, geçen yılın mart ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,1, AB'de ise yüzde 6,4 seviyesinde belirlenmişti.

Mart ayında işsizlik İspanya'da yüzde 15,3, İtalya'da yüzde 10,1, Fransa'da yüzde 7,9 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı martta 15 milyon 520 bin olurken, bunun 13 milyon 166 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Martta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 951 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 373 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,1 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,2 olarak ölçüldü.

Avrupa Birliği, Enflasyon, İşsizlik, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda arttı - Son Dakika Ekonomi


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