Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi - Son Dakika Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi

6 saat önce

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 0,7'ye geriledi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,7'ye indi, System.String[]

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon martta yüzde 0,7'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 0,7'ye düştü. AB'de ise şubatta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında martta en yüksek enflasyon yüzde 3,9 ile Macaristan ve Polonya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde 0,1 ile İtalya, İspanya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) belirlendi.

Enflasyon oranı, martta Almanya'da yüzde 1,3, Fransa'da yüzde 0,8, Hollanda'da yüzde 1,1 ve Avusturya'da yüzde 1,6 oldu.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:24 Kaynak: AA

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