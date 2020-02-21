Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 1,4'e çıktı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 1,4'e çıktı

7 saat önce

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,4'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 1,4'e çıktı, System.String[]

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,4'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,4'e ulaştı. AB'de ise aralıkta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında ocakta en yüksek enflasyon yüzde 4,7 ile Macaristan, yüzde 3,9 ile Romanya, yüzde 3,8 ile Polonya ve Çekya'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon, yüzde 0,4 ile İtalya ve yüzde 0,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) belirlendi.

Enflasyon oranı, ocakta Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 1,7, AB'den ayrılan İngiltere'de ise yüzde 1,8 oldu.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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