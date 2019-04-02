Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde Yüzde 0,2'lik Büyüme Beklentisi

Avro Bölgesi'nde Yüzde 0,2'lik Büyüme Beklentisi

1 saat önce

Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik kurumları, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bu yıl düşük kalacağını belirterek, bölge ekonomisinin yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,2, ikinci ve üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Avro Bölgesi'nde Yüzde 0,2'lik Büyüme Beklentisi, System.String[]
Avrupa'nın önemli ekonomi ve istatistik kurumları, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bu yıl düşük kalacağını belirterek, bölge ekonomisinin yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,2, ikinci ve üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinde zayıflığın görünmeye başlandığı belirtilerek, yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,2, ikinci ve üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme beklendiği kaydedildi.

- "Araştırmacılar sert Brexit'i risk olarak görüyor"

Enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, enflasyonun, 2019'un ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,4, ve üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 beklenirken, 2019 genelinde ise enflasyonun yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ekonomik görünüme yönelik risklere de yer verilen raporda, "Ticaret ihtilaflarının artması, sert Brexit ve küresel ekonominin genel olarak zayıflaması Avrupa Bölgesi için risk tahminlerimiz içinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret edilen raporda, geçen yılın son çeyreğinde Avro Bölgesi'nde istihdamın yüzde 0,3 arttığına ve bölgede işsizlik oranının da yüzde 7,8'e düşerek 2008'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğine ve çalışanların ücretlerinin önemli ölçüde yükseldiğine vurgu yapıldı. Bu gelişmelerin, hanehalkından gelecek talepleri destekleyeceğine işaret edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:24 Kaynak: AA

Avrupa, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor Schalke, Feghouli İçin 14 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:29:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avro Bölgesi'nde Yüzde 0,2'lik Büyüme Beklentisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]