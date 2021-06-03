Avro Bölgesinde Enflasyon Yükseldi - Son Dakika

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Avro Bölgesi'nde 2021 Nisan ayında %1, 6 olan yıllık bazda enflasyon, 2021 Mayıs ayında %2 olarak gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde Mayıs ayı enflasyonu ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon %13, 1 ile enerjide gerçekleşirken, bu ürün grubunu %11 ile hizmetler ve %0, 7 ile enerji-dışı sanayi ürünleri takip etti. Mayıs ayı verilerinin tamamı 17 Haziran 2021 tarihinde açıklanması öngörülmektedir.

Kaynak: Eurostat

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü