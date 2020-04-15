Avro Bölgesinde koronavirüse karşı 20 milyar avroluk

Ulusal yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerin Avro Bölgesi'ndeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarı (Aracı özkaynak kademe 1 sermaye ) serbest bıraktığının hatırlatıldığı açıklamada bunun da bankaların kredi verme kapasitesini artıracağına dikkat çekildi.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın Avro Bölgesi otoriteleri tarafından koronavirüsün finans sektörüne etkilerine karşı alınan hızlı tedbirleri desteklediği belirtildi.

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