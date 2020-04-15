Avro Bölgesinde koronavirüse karşı 20 milyar avroluk

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde bölgedeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarın serbest bıraktığını açıkladı
ECB'den yapılan açıklamada, bankanın Avro Bölgesi otoriteleri tarafından koronavirüsün finans sektörüne etkilerine karşı alınan hızlı tedbirleri desteklediği belirtildi.
Açıklamada, "Ulusal makroihtiyati otoritelerin yeni tip koronavirüs salgınının finansal sektör üzerindeki etkisini gidermeye yönelik sermaye tamponlarının serbest bırakılması veya azaltılması tedbirlerini destekliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ulusal yetkililerin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlerin Avro Bölgesi'ndeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarı (Aracı özkaynak kademe 1 sermaye ) serbest bıraktığının hatırlatıldığı açıklamada bunun da bankaların kredi verme kapasitesini artıracağına dikkat çekildi.