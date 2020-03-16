Avro Grubu Başkanı Centeno koronavirüsü

Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa ekonomisinde savaş dönemi etkisi yaptığını söyledi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının telekonferansla gerçekleştireceği Avro Grubu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının olağanüstü bir durum halini aldığını anımsatan Centeno, toplantıda virüsün ekonomik sonuçlarına karşı nasıl mücadele edileceğinin görüşüleceğini anlattı.

Centeno, toplantıda başta KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) olmak üzere firmalara likidite desteği sağlanması, çalışanların ve ailelerinin desteklenmesi, üye ülkelerin kamu desteklemelerinde esneklik sağlanması gibi başlıkların ele alınacağını vurguladı.

Koronavirüsün henüz tepe noktasına ulaşmadığına ve uzun bir mücadele gerekeceğine dikkati çeken Centeno, "Zorunlu sınırlama ekonomilerimizi savaş zamanları haline getiriyor." diye konuştu.