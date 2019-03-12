Son Dakika Haberleri: Avro Grubu'ndan Yunanistan'a Reform Çağrısı

Avro Grubu'ndan Yunanistan'a Reform Çağrısı

1 saat önce

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirilirse Avro Grubu nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek.

Avro Grubu'ndan Yunanistan'a Reform Çağrısı, System.String[]
Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirilirse Avro Grubu nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek." dedi.

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan'daki ekonomik gelişmelerin ele alındığını belirten Centeno, Yunanistan'ın geçen hafta 2010 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Centeno, Yunan hükümetinin, özelleştirme ve sağlık alanlarında sorumlu mali politikalar izlediğini, Yunanistan'ın, hedefler doğrultusunda 2019 yılında bütçe fazlası vermesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yunanistan'da borçlu kişilerin konutlarının hacizden korunmasına ilişkin yeni yasa hükümleri üzerinde uzlaşı sağlanamadığına işaret eden Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse, Avro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek." diye konuştu.

Yunanistan'ın ekonomik reformları yerine getirmesi durumunda, Avro Grubu'ndan yaklaşık 1 milyar avroluk nakit kaynak sağlaması öngörülüyor.

Avro Grubu'nun bir sonraki toplantısı, 5 Nisan'da AB Dönem Başkanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:39 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, Survivor'a Yeni Katılan Sabriye'ye Övgü Yağdırdı Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü

Acun Ilıcalı'nın TV8 Kanalının Hisselerinin Tamamını Sattığı İddia Edildi! 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 02:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avro Grubu'ndan Yunanistan'a Reform Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]