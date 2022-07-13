Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı - Son Dakika
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Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı

13.07.2022 23:00
Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı

Avrupa Uzay Ajansı, Roscosmos'la Mars'ta keşif gezisi projesinin sonlandırıldığını duyurdu. Avrupa'nın ilk gezegen tarama görevi olacak bu ortaklık, Ukrayna krizi sonrasında Mart ayında askıya alınmıştı.

Ukrayna'ya başlattığı işgalle birlikte Batılı ülkelerin yaptırımıyla karşı karşıya kalan Rusya, şimdi de uzay yarışında yalnız bırakılıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rusya ortaklığıyla 2016 yılında başlatılan ExoMars görevinin tamamen iptal edildiği belirtildi.

1,3 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AYRILMIŞTI

Mart ayında askıya alınan Mars keşif görevi, ESA'dan gelen son açıklamaya göre tamamen iptal edildi. 2016 ve 2022 yıllarını hedefleyen iki farklı görevi içeren ExoMars, ESA Genel Direktörü'nün açıklamasıyla tamamen rafa kaldırıldı. ESA'nın 2016'daki bilgilendirmesine göre, görev için 1,3 milyar dolarlık bütçe ayrılmıştı.

Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı

ExoMars rover görevi kapsamında Rusya'nın uzay kurumu Roscosmos ve Avrupa Uzay Ajansı, Mars'ta yaşam belirtileri aramak istiyordu. Avrupa'nın ilk gezegen tarama görevi olacak bu ortaklık, Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak devam edemez hale geldi.

"ZORUNLU OLARAK İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIK"

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher tarafından paylaşılan bilgilendirme yazısında, NASA ile ortaklık kurulabileceği ifade edildi. Roscosmos'un Soyuz roketlerine güvendiklerini söyleyen ESA Direktörü, Mars keşfini zorunlu olarak iptal etmek zorunda kaldığını söyledi. Temmuz 2020 yılında fırlatılması planlanan ExoMars rover aracı, pandemi yüzünden 2022'ye ertelenmişti. Fakat misyon, Ukrayna krizi sonrasında Mart ayında askıya alındı ve şimdi de tamamen iptal edildi. Aschbacher CNN'e verdiği demeçte, "40 yıldır Mars'ı keşfetmek için çalışan mühendisler için gerçekten talihsiz bir durum, ancak yapacak bir şeyimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı

Rusya ve ESA'nın ortaklığıyla geliştirilen proje, Mars yüzeyinde 2 metreye kadar delikler açıp örnek toplamayı hedefliyordu. NASA'nın tahminlerine göre, eğer görev başlamış olsaydı, Mars yüzeyinden her gün birkaç kilometre gezilmesi gerekecekti.

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Kaynak: Shiftdelete

Ukrayna, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı - Son Dakika

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