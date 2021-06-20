Avrupa 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun son gününde Alperen Berber 71 kiloda gümüş, Sercan Kesgin 45 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

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