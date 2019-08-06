Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası
3 saat önce
İtalya'da süren Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk 2 maçında Türkiye, birer galibiyet ve yenilgi aldı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:24 Kaynak: AA
'da süren Avrupa
17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk 2 maçında Türkiye
, birer galibiyet ve yenilgi aldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, Pescara
kentindeki şampiyonadaki ilk maçında Kosova
'yı 41-17 yenerken, İzlanda
'ya ise 32-22 mağlup oldu.
17 Yaş Altı Milli Takımı grubundaki üçüncü maçında yarın İsrail
ile karşılaşacak.
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