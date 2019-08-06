Son Dakika Haberleri: Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası
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Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası

3 saat önce

İtalya'da süren Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk 2 maçında Türkiye, birer galibiyet ve yenilgi aldı.

Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası, System.String[]
İtalya'da süren Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu'ndaki ilk 2 maçında Türkiye, birer galibiyet ve yenilgi aldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milliler, Pescara kentindeki şampiyonadaki ilk maçında Kosova'yı 41-17 yenerken, İzlanda'ya ise 32-22 mağlup oldu.
17 Yaş Altı Milli Takımı grubundaki üçüncü maçında yarın İsrail ile karşılaşacak.
Türkiye, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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