Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası
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Türkiye, Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu dördüncü maçında Çekya'ya 34-20 mağlup oldu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:58 Kaynak: AA
, Avrupa
17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman A Grubu dördüncü maçında Çekya'ya 34-20 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, İtalya
'nın Pescara
kentinde süren şampiyonada milliler Çekya karşısında ilk yarıyı da 19-10 geride kapattı.
Bu sonucun ardından ardından milliler grubu 2 puanla dördüncü sırada tamamladı.
Ay-yıldızlılar klasman maçında B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Kuzey Makedonya
ile yarın karşılaşacak. Müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak.
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