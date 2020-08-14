Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası kuraları çekildi

Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5-13 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek şampiyonanın kura çekimi, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) Lüksemburg'daki merkez binasında gerçekleştirildi.

Türkiye, 1. Grup'ta İtalya, Belçika, Bulgaristan, Slovakya ve Finlandiya ile eşleşti. Milliler, grup karşılaşmalarını Marsicovetere'de oynayacak.

2. Grup'ta ise Çekya, Rusya, Fransa, Almanya, Belarus ve Polonya yer aldı.