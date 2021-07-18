Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi.

Türkiye, organizasyonu 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın son gününde Berke Akçam, 400 metre engellide 50.70'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Milli sporcu Pınar Akyol, gülle atmada 16.80'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Mert Kahraman 10 bin metre yürüyüşte gümüş madalya elde ederken, 3 bin metre su engellide Türkiye'yi temsil eden Şevval Özdoğan ise bronz madalya aldı.