Avrupa 2021'e sessizce "merhaba" dedi - Son Dakika

Avrupa 2021'e sessizce "merhaba" dedi

01.01.2021 11:41
Avrupa 2021'e sessizce

Avrupa ülkeleri, bu yıl öncekilerden farklı olarak yeni yıla Covid-19 salgını gölgesinde girerek, 2021'i sessizce karşıladı.

Avrupa ülkeleri, bu yıl öncekilerden farklı olarak yeni yıla Covid-19 salgını gölgesinde girerek, 2021'i sessizce karşıladı. İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da ve Avusturya'da günlük vaka sayısındaki artışı önlemek amacıyla yılbaşı kapsamında alınan sıkı önlemlere rağmen bazı bölgelerde ufak çaplı kalabalıklar toplanırken, bazı bölgelerde de sokak aralarında havai fişek patlatıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını kontrol altında tutma çabası Avrupa ülkelerini yılbaşında yeni önlemler almaya itmişti. Salgından en kötü etkilenen Avrupa ülkeleri İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa ve Avusturya vaka sayısındaki artışı önlemek amacıyla yılbaşı kapsamında alınan sıkı önlemler altında 2021'e sessizce "merhaba" dedi.

İtalya yılbaşına kısıtlamalar altında girdi

Salgının en kötü etkilediği ülkelerden İtalya'da 31 Aralık- 4 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak 'kırmızı bölge' uygulaması kapsamında yılbaşında sokağa çıkma yasağı getirileceği duyurulmuştu. İtalya, 2021'i kısıtlamalar altında evlerde karşıladı. Milano, Roma ve Bolonya gibi büyük şehirlerde geleneksel yılbaşı kutlamalarının yapıldığı ana meydanlar boş kaldı. Yılbaşı heyecanın evlerde yaşanması için Roma Belediyesi kentin farklı yerlerinde düzenlenen konserleri internet üzerinden canlı olarak yayınlarken, Bolonya Belediyesi de çeşitli konser ve sanat etkinlikleri yayınladı. Boş kalan kent meydanları ve sokaklarında ise genel olarak sessizlik hakimdi. Yılbaşı kısıtlamaları kapsamında çok sayıda polis gece boyunca görev yaptı. Sokağa çıkma yasağına rağmen ara sokaklarda havai fişek patlatanlar oldu.

Almanya'da yılbaşı akşamına yasaklar damga vurdu

Yeni yılı sessizce karşılayan Avrupa ülkelerinden biri de Almanya oldu. Ülkede son günlerde günlük vaka ve can kaybı sayılarında yaşanan artışın gölgelediği yılbaşı akşamına, başkent Berlin'de yasaklar damga vurdu.

Federal hükümet ile eyaletlerin ortak aldıkları kararlar uyarınca ülke genelinde yılbaşı akşamında kafeler, restoranlar, barlar, diskolar, eğlence kulüpleri kapalıydı. Berlin sokakları ve meydanları, diğer yılların aksine oldukça sakin kalırken; toplu taşıma araçları da bomboştu. Toplam 56 cadde ve meydanda havai fişek fırlatmanın yasaklandığı başkentte, 2 bin 900 polis ve 600 yedek kuvvet gece boyu görevdeydi. Havai fişek satışının yasaklanmasına rağmen insanların özel mülklerinde havai fişek patlatılmasına izin verildi.

Her sene tarihi Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasındaki alanda gerçekleştirilen geleneksel yılbaşı eğlencesi, bu sene salgın nedeniyle yapılamadı. Büyük bir açık hava partisi şeklinde geçen kutlamalara her sene yüz binlerce kişi katılıyordu. Yine de devlet televizyonu ZDF, yeni yıl eğlencesini Brandenburg Kapısı önünde kurduğu sahnede gerçekleştirdi. Canlı yayınlanan yılbaşı programına, ülkenin tanınmış sanatçıları ve dünya starları yerine daha küçük müzik grupları katıldı. Kısıtlamaların damgasını vurduğu buruk yılbaşı kutlamaları yerel medyaya, "Berlin'de tüm zamanların en hüzünlü yılbaşı kutlaması" şeklinde yansıdı.

Köln'de sokaklara sessizlik hakimdi

Almanya'nın Köln kentinde her yıl tarihi Köln Katedrali çevresinde yapılan yeni yıl kutlamaları da korona virüs kısıtlamaları nedeni ile yapılmadı. Polis, Katedral etrafına ve şehir merkezinin bazı bölümlerine girişleri tel örgülerle kapattı. Şehir merkezinde havai fişek atmak da yasaklandı. Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı şehirde, bazı mahallelerde patlatılan havai fişekler hariç sokaklara sessizlik hakimdi.

İngiltere'de yılbaşı akşamı sakin geçti

İngiltere yeni yılı kısıtlamalar ve yasaklarla karşıladı. Başkent Londra'daki geleneksel yılbaşı kutlamaları salgın nedeniyle iptal edilirken, İngiliz Parlementosu önünde bulunan Thames Nehri üzerinde her yıl gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterileri de yapılmadı. Londra'nın önemli simgelerinden London Eye çevresinde az sayıda kalabalık toplansa da gece oldukça sakin geçti. Polis ekipleri gece boyunca görev başındaydı. Araçların şehir merkezine girişi akşam saatleri itibariyle yasaklanırken, kutlamaların iptal olduğundan haberi olmadığını öne süren bazı Londralılar polise zor anlar yaşattı.

Fransa'da Noel kutlamaları için gösterilen tolerans, yeni yıl kutlamalarına tanınmadı

Fransa da 2021'e sessizce "merhaba" diyen ülkelerden biri oldu. Yılbaşında sokağa çıkma yasağını sıkı tutmak isteyen İçişleri Bakanlığı, 43'ü Jandarma olmak üzere 100 bin güvenlik gücü görevlendirdiğini açıklamıştı. Ülkede Noel kutlamaları için gösterilen tolerans, yeni yıl kutlamalarına tanınmadı. Her yıl yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Champs-Elysee Caddesi'nde çok sayıda polis ve jandarma ekibi gece boyunca görev yaptı. Güvenlik güçleri dışında 20 bin sivil polis, evlerde veya gece kulüplerinde kaçak olarak düzenlenen parti ihbarlarını araştırdı. Başkent Paris'te ve banliyölerde yaşayanlar, yasak başlamadan önce evlerine gidebilmek için erken saatlerde tren garları ve metro istasyonlarına akın etti.

Avusturya 2021'i sessiz karşıladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da her yıl 100 bin kişinin katıldığı yeni yıl kutlamalarının covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu yıl yapılamayacağı duyurulmuştu. Ülke genelinde kutlamaların iptal edilmesi sonucu Avusturyalılar yeni yıla evinde girmek zorunda kaldı. Her yıl Viyana Eyalet Parlamentosu önünde yapılan havai fişek gösterisi iptal edilirken, başkent sokakları bomboş kaldı. Kısıtlamalara uyulmasını sağlamak için 4 bin polis gece boyunca görev başındaydı. Yılın ilk gecesini -2 derece soğukla karşılayan Viyana da diğer Avrupa ülkeleri gibi 2021'i sessizce karşıladı. - ROMA

Koronavirüs, Yeni Yıl, Yılbaşı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa 2021'e sessizce 'merhaba' dedi - Son Dakika


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