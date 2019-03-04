Son Dakika Haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Sırbistan'da başlayan Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serkan Akkoyun finale yükseldi.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, System.String[]
Sırbistan'da başlayan Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Serkan Akkoyun finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada 77 kiloda mücadele eden Serkan Akkoyun, yarı finalde Macar Tamas Levai'yi 5-1 mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, yarın altın madalya için Rus Islam Opiev ile karşılaşacak.

Şampiyonada 63 kiloda Abdullah Toprak, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım da yarın repesaj maçlarına çıkacak.

Organizasyonda yarın 60, 67, 72, 82, 97 kilolarda eleme ve yarı final maçları ile bugün yapılan sıkletlerin repesaj, 3.'lük ve final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Serkan, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı Ankaragücü Taraftar Grubu Gecekondu, Beşiktaş ile Küskünlüklerini Bitirdiğini Açıkladı

Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi Süper Ligde 24. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]