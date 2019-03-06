Sırbistan
'da düzenlenen Avrupa
23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonaya grekomoren stil müsabakalarıyla devam edildi.
Organizasyonda 77 kiloda final müsabakasına çıkan Serkan
Akkoyun, Rus rakibi Islam Opiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Şampiyonada 63 kiloda Abdullah Toprak
, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım
da çıktıkları repesaj müsabakalarını kazanarak bronz madalya aldı.
Kerem Kamal finalde
Şampiyonada 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, finale yükseldi.
Kerem Kamal, altın madalya için yarın Rumen Razvan Arnaut ile karşılaşacak.
Organizasyonda 82 kiloda Hasan Basri
Yıldırım ve 97 kiloda İbrahim Tığcı yarın bronz madalya için mindere çıkacak. 72 kiloda Cengiz Arslan
da repesaj maçı yapacak.
Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.