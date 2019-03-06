Son Dakika Haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

30 dakika önce

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, System.String[]
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde grekomoren stil 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal, Rumen Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek şampiyon oldu.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşan Kerem Kamal, böylece organizasyonda üstü üste 2. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Avrupa, Spor
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