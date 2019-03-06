Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
30 dakika önce
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı.
Sırbistan
'da düzenlenen Avrupa
23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal altın madalya kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde grekomoren stil 60 kiloda final müsabakasına çıkan Kerem Kamal, Rumen Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek şampiyon oldu.
Geçen yıl İstanbul
'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşan Kerem Kamal, böylece organizasyonda üstü üste 2. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:43 Kaynak: AA
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