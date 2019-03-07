Son Dakika Haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, System.String[]
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlarda final müsabakalarına çıkan Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada 55 kiloda mücadele eden Eda Tekin, Rus Viktoria Vaulina'ya, 76 kiloda mindere çıkan Ayşegül Özbeğe de aynı ülkeden Daria Shisterova'ya finalde yenildi.

Organizasyonda 53 kiloda Zeynep Yetgil ile 57 kiloda Elif Yanık yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda yarın kadın müsabakaları sona erecek ve serbest stil mücadeleleri başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:14 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Avrupa, Spor
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