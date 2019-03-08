Son Dakika Haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, System.String[]
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil ile 57 kiloda Elif Yanık bronz madalya elde etti.

Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe'nin dün gümüş madalya kazandığı organizasyonu Türkiye, kadınlarda Rusya ve Ukrayna'nın ardından üçüncü sırada tamamladı.

Serbest stilde Ramazan Sarı ve İbrahim Çiftçi finalde

Şampiyonada serbest stil müsabakaları başlarken, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi finale yükseldi.

Ramazan Sarı yarın Rus Radik Valiev'e, İbrahim Çiftçi ise aynı ülkeden Shamil Alievic Musaev'e karşı altın madalya müsabakasına çıkacak.

Şampiyonada 57 kiloda Şaban Kızıltaş ile 65 kiloda Selim Kozan da bronz madalya için mücadele edecek.

Organizasyon yarın serbest stil müsabakalarıyla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Sıla, Ahmet Kural'la Olan Şiddet Duruşmasından Sonra Brüksel'de Sahneye Çıktı

İstanbulspor Forması Giyen Duhan Aksu, Kulübünün Lille ile Anlaştığını Açıkladı Beşiktaş'ın Sırp Oyuncusu Adem Ljajic, Milli Takıma Çağrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 00:20:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]