Son Dakika Haberleri: Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası
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Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası

2 saat önce

Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Yunanistan'da düzenlenecek.

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Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Yunanistan'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-8 Eylül tarihlerinde Yunanistan'ın Yanya kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve sınıfları şöyle:

BLM 1x (Hafif kilo ümit erkek tek çifte): Enes Yenipazarlı

BLW 1x (Hafif kilo ümit kadın tek çifte): Mervenur Uslu

BM 2- (Ümit erkekler iki tek): Aydın İnanç Şahin-İsmail Ali Bekiroğlu


BM 4+ (Ümit erkekler dört tek dümencili): Ömer Sefa Polat-Emre Kubilay Oğuz-Derviş Kemal Özdemir-Gökhan Güven-Toprak Ata Kıvrak

Kemal Özdemir, Yunanistan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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