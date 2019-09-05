Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Yunanistan'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-8 Eylül tarihlerinde Yunanistan'ın Yanya kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve sınıfları şöyle:

BLM 1x (Hafif kilo ümit erkek tek çifte): Enes Yenipazarlı

BLW 1x (Hafif kilo ümit kadın tek çifte): Mervenur Uslu

BM 2- (Ümit erkekler iki tek): Aydın İnanç Şahin-İsmail Ali Bekiroğlu



BM 4+ (Ümit erkekler dört tek dümencili): Ömer Sefa Polat-Emre Kubilay Oğuz-Derviş Kemal Özdemir-Gökhan Güven-Toprak Ata Kıvrak